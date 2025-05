EAV informa che per la giornata di domenica 11 maggio 2025 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore dal sindacato ORSA. L’agitazione coinvolgerà tutto il personale aderente all’Ente Autonomo Volturno.

Fasce orarie di garanzia

Durante la giornata di sciopero, il servizio sarà garantito esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 05:30 alle 08:30

dalle ore 16:30 alle 19:30

Al di fuori di questi orari, la regolarità delle corse non può essere assicurata, poiché l’effettuazione dei servizi sarà subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.

Cosa sapere prima di mettersi in viaggio

Si consiglia agli utenti di verificare lo stato del servizio in tempo reale, consultando i canali ufficiali EAV, in particolare nelle fasce orarie non coperte da garanzia. In caso di forte adesione, ritardi o cancellazioni potrebbero coinvolgere numerose corse ferroviarie e su gomma.