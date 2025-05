Grave incidente sul lavoro oggi in via Aniello Palumbo, a Giugliano, dove due operai sono rimasti feriti mentre stavano allestendo le luminarie per la festa patronale, prevista tra poche settimane.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, i due lavoratori sarebbero caduti a terra a causa del cedimento improvviso di un palo della pubblica illuminazione, sul quale stavano per fissare un filo elettrico. La struttura non avrebbe retto il peso o la trazione esercitata, provocando la caduta degli operai da un’altezza considerevole.

Soccorsi e condizioni di salute

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato entrambi i feriti al vicino ospedale San Giuliano. Al momento non si conoscono nel dettaglio le loro condizioni, ma si parla di ferite di media gravità.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Giugliano, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Non si esclude che vengano effettuate verifiche anche sulla sicurezza dei materiali utilizzati per l’allestimento.