Primark, il noto brand internazionale di abbigliamento e accessori low cost, continua la sua espansione in Italia con un nuovo investimento da 40 milioni di euro per l’apertura di cinque nuovi punti vendita nel Paese. Due di questi sorgeranno in Campania, confermando la centralità della regione nelle strategie commerciali dell’azienda.

Nuovo store Primark a Pompei nel centro commerciale “La Cartiera”

Uno dei due nuovi negozi campani sarà aperto all’interno del centro commerciale “La Cartiera” di Pompei, su una superficie di circa 3.100 metri quadrati. Un’area pensata per offrire ai clienti un’esperienza di shopping completa e accessibile, con tutti i prodotti moda e casa tipici del marchio.

Apertura anche a Giugliano, nel Parco Commerciale Grande Sud

Il secondo punto vendita sarà inaugurato a Giugliano in Campania, all’interno del Parco Commerciale Grande Sud. Anche in questo caso, la scelta della location riflette l’obiettivo di Primark di avvicinarsi sempre più ai consumatori dell’area metropolitana e dei comuni limitrofi.

Opportunità di lavoro: posizioni aperte a Caserta e Salerno

Contestualmente all’espansione fisica, Primark assume nuovo personale per i suoi punti vendita già attivi in Campania, in particolare nelle città di Caserta e Salerno. Le offerte di lavoro Primark includono sia ruoli nel settore vendite che posizioni manageriali, con possibilità di contratti part-time e full-time.

Le posizioni aperte in Campania:

Caserta

Addetto/a alle Vendite (Part-time)

Department Manager (Full-time)

Team Manager (Full-time)

Salerno

Addetto/a alle Vendite – Categorie Protette L. 68/99 (Part-time)

Addetto/a alle Vendite (Part-time)

Department Manager (Full-time)

Team Manager (Full-time)

Come candidarsi

Chi è interessato può inviare la propria candidatura accedendo al sito ufficiale Primark Careers, dove è possibile consultare i requisiti specifici e compilare il modulo di candidatura online.