Una terribile tragedia ha scosso il quartiere Cava de’ Tirreni nelle prime ore del mattino di ieri. Una donna di 78 anni, residente in via Benincasa, è morta dopo essere precipitata dal quarto piano del palazzo in cui abitava.

La scoperta del corpo: a dare l’allarme due operatori ecologici

L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30 del mattino. A trovare il cadavere sono stati due operatori ecologici che stavano ripulendo le aiuole all’angolo tra via Benincasa e via Garibaldi. I due lavoratori, sotto shock, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Vietri sul Mare, l’automedica da Salerno e una pattuglia del commissariato di polizia. Purtroppo per l’anziana non c’era più nulla da fare: l’impatto con il suolo è stato fatale, provocandone la morte sul colpo.

Una città svegliata dalle sirene

Il tragico episodio ha svegliato l’intero quartiere con il suono delle sirene che ha riecheggiato nel centro cittadino. In pochi minuti, nella zona interessata si sono radunati numerosi curiosi, attirando l’attenzione su una scena che ha scosso profondamente la comunità.

Indagini in corso: l’ipotesi di una caduta accidentale

Secondo le prime ricostruzioni, la 78enne conviveva con una badante, presente in casa al momento della tragedia, ma che non si sarebbe accorta di nulla. A quanto si apprende, la donna soffriva di patologie degenerative e potrebbe essere sfuggita alla sorveglianza della badante nelle prime ore del mattino, raggiungendo il balcone dal quale è poi precipitata.