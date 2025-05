Tragedia sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna. Una donna è morta dopo essere stata investita da una ruspa in azione sul litorale. L’incidente è avvenuto mentre il mezzo era impegnato in operazioni di sistemazione e pulizia della costa in vista dell’inizio della stagione estiva.

I fatti

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava distesa al sole sulla spiaggia quando il mezzo l’ha travolta. L’impatto è avvenuto davanti agli occhi di altri bagnanti. Il conducente, accortosi dell’accaduto, è sceso dal veicolo e ha allertato i soccorsi. In seguito si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto, i Carabinieri, la Polizia Locale e il personale del 118. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato dichiarato irriconoscibile a causa delle gravi lesioni riportate.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno indagando per accertare la dinamica esatta dei fatti e le responsabilità. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Saranno fondamentali le testimonianze dei presenti e le riprese di eventuali telecamere di sorveglianza.