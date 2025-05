Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della donna di 55 anni ritrovata priva di vita nella sua abitazione, nella frazione Soccorso di Fisciano, in provincia di Salerno. Il tragico rinvenimento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, dopo che alcuni colleghi, preoccupati per il mancato rientro al lavoro, hanno dato l’allarme.

La donna, separata e residente da sola, è stata trovata senza vita nella vasca da bagno. Accanto al corpo, sarebbe stato rinvenuto un coltello. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Indagini in corso: ipotesi suicidio, ma nessuna pista è esclusa

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, intervenuti insieme ai militari della Sezione Investigazioni Scientifiche di Salerno per effettuare i rilievi e raccogliere ogni elemento utile a chiarire la dinamica dei fatti. Gli accertamenti sono proseguiti fino a tarda serata.

Secondo quanto trapelato, l’ipotesi più accreditata al momento è quella del suicidio, ma gli investigatori mantengono il massimo riserbo e non escludono altre possibilità.

Disposta l’autopsia dalla Procura di Nocera Inferiore

La Procura di Nocera Inferiore ha disposto l’esame autoptico sul corpo della donna. Sarà il medico legale a stabilire con certezza le cause della morte e a chiarire eventuali dubbi sulla natura del decesso.