Un gravissimo episodio di violenza ha scosso la zona tra Volla e Napoli Est nelle prime ore di oggi, giovedì 22 maggio 2025. Una donna è stata trovata morta e un’altra è ricoverata in condizioni disperate all’Ospedale del Mare, colpita da un proiettile alla testa.

La dinamica: due donne ferite da colpi d’arma da fuoco

La prima segnalazione è arrivata da via Don Luigi Sturzo a Volla, dove i carabinieri hanno rinvenuto Daniela Strazzullo, 31 anni, residente a San Giovanni a Teduccio, ferita gravemente alla testa da un colpo d’arma da fuoco mentre si trovava all’interno della sua auto. La donna è attualmente in coma e in pericolo di vita.

Poco dopo, in via Pinocchio, già nel territorio del comune di Napoli, a poche centinaia di metri di distanza, è ritrovata Ilaria Capezzuto, 34 anni, senza vita. Anche lei presenta una ferita d’arma da fuoco, alla testa.

Ipotesi degli inquirenti: omicidio-suicidio

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti della compagnia di Torre del Greco, non si esclude l’ipotesi di un tentato omicidio-suicidio. La 34enne Ilaria Capezzuto potrebbe essersi tolta la vita dopo aver sparato alla più giovane. Gli accertamenti balistici e le indagini scientifiche saranno cruciali per confermare questa versione.

Indagini in corso per chiarire i rapporti tra le due donne

Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire il legame tra le due donne e comprendere il movente dell’estremo gesto. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle dinamiche relazionali tra Capezzuto e Strazzullo, né sulla provenienza dell’arma usata.