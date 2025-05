Episodio inquietante al cimitero di Battipaglia, dove una donna è finita derubata mentre rendeva omaggio alla tomba di un familiare defunto. Approfittando di un attimo di distrazione, un malvivente ha rubato la borsa della donna, contenente circa 50 euro in contanti, uno smartphone e i documenti personali.

Il ladro è fuggito subito dopo il colpo

Secondo quanto ricostruito, il furto è avvenuto in pochi istanti: il ladro, con un gesto fulmineo, ha afferrato la borsa e si è dato alla fuga uscendo dal camposanto, facendo perdere le proprie tracce.

Non è un caso isolato

Purtroppo, non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi mesi si sono registrati altri furti simili all’interno del cimitero cittadino, dove i ladri approfittano della vulnerabilità e della commozione dei visitatori per colpire.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono allertate e stanno raccogliendo elementi utili per l’identificazione del responsabile, anche attraverso l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nei pressi dell’ingresso del cimitero.