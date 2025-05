Una terribile tragedia ha colpito la comunità di San Giovanni a Piro nella notte tra il 24 e il 25 maggio. Domenico Magliano, un ragazzo di appena 16 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella frazione Bosco. Il giovane, in sella alla sua moto, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi.

Nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, per Domenico non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere poco dopo il ricovero.

Chi era Domenico Magliano

Domenico era figlio di due volti molto noti nel territorio cilentano: la ginecologa Antonella Magliano e Angelo Giacobbe Magliano, titolare di un rinomato negozio di bomboniere. La sua scomparsa ha profondamente scosso non solo la famiglia, ma l’intera comunità locale.

Festa patronale interrotta per lutto

Il tragico evento ha inevitabilmente segnato i festeggiamenti in onore della Madonna di Pietrasanta, patrona della frazione Bosco. Il Comune di San Giovanni a Piro ha annunciato ufficialmente l’annullamento della Fiera prevista per oggi, domenica 25 maggio, come segno di lutto e rispetto verso la famiglia Magliano.

“La decisione — si legge in una nota pubblicata sulla pagina Facebook istituzionale — è stata presa in accordo con gli operatori del commercio ambulante, ai quali va un sentito ringraziamento per la sensibilità dimostrata”.

Il cordoglio della comunità

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore. Il Comune ha espresso il dolore dell’intera comunità per la tragica e prematura scomparsa di Domenico, partecipando con affetto al lutto che ha colpito la famiglia.