Nel 2025 l’INPS conferma l’erogazione della quattordicesima mensilità, una somma aggiuntiva sulla pensione riconosciuta a determinate condizioni. Sebbene venga spesso definita un “bonus”, si tratta in realtà di un importo previsto dalla normativa vigente e destinato ai pensionati con determinati requisiti anagrafici, reddituali e contributivi.

Di seguito, analizziamo chi ne ha diritto, quando sarà accreditata e in quale misura.

Chi può ricevere la quattordicesima INPS nel 2025

La platea dei beneficiari non comprende tutti i pensionati. Per ricevere la quattordicesima nel 2025, è necessario rispettare specifici criteri anagrafici, reddituali e contributivi.

Requisiti anagrafici e reddituali

In primo luogo, il pensionato deve:

aver compiuto almeno 64 anni entro il 31 dicembre 2025;

percepire una pensione diretta (vecchiaia, anzianità o inabilità) oppure una pensione indiretta, come quella di reversibilità;

possedere un reddito personale annuo lordo non superiore a 15.688,40 euro.

Questi limiti sono fondamentali: chi non li rispetta, anche parzialmente, non potrà accedere alla somma aggiuntiva.

Quando viene pagata la quattordicesima pensionati 2025

L’erogazione avverrà in due momenti distinti, a seconda della data di compimento del 64º anno di età:

Luglio 2025: per coloro che compiono 64 anni entro il 31 luglio 2025;

Dicembre 2025: per chi raggiunge tale età tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2025.

Pertanto, la tempistica del pagamento dipenderà esclusivamente dalla data di nascita del pensionato.

Importo della quattordicesima: come viene calcolato

Il valore della quattordicesima non è fisso, ma varia in base a due fattori principali:

Il reddito lordo annuo del pensionato;

Gli anni di contributi versati, con una distinzione tra lavoratori dipendenti e autonomi.

Pensionati con reddito annuo fino a 11.766,30 euro

In questa fascia di reddito, spettano gli importi pieni:

Anni di contributi Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

Fino a 15 anni 437 euro Fino a 18 anni: 437 euro

Tra 15 e 25 anni 546 euro Tra 18 e 28 anni: 546 euro

Oltre 25 anni 655 euro Oltre 28 anni: 655 euro

Pensionati con reddito tra 11.766,30 e 15.688,40 euro

In questo caso, gli importi sono ridotti:

Anni di contributi Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

Fino a 15 anni 336 euro Fino a 18 anni: 336 euro

Tra 15 e 25 anni 420 euro Tra 18 e 28 anni: 420 euro

Oltre 25 anni 504 euro Oltre 28 anni: 504 euro

Va precisato che l’importo effettivo dipende dalla combinazione tra reddito e carriera contributiva.

Serve fare domanda all’INPS per ricevere la quattordicesima?

No, non è necessaria alcuna domanda. L’INPS provvederà ad accreditare automaticamente la somma a tutti coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti. Tuttavia, è importante che i dati reddituali e anagrafici siano aggiornati.

Come verificare se spetta la quattordicesima INPS

Per verificare il diritto alla quattordicesima è possibile accedere all’area personale del sito INPS tramite SPID, CIE o CNS. All’interno della sezione “Consulente digitale delle pensioni”, l’utente può visualizzare informazioni dettagliate sul proprio trattamento pensionistico, inclusa l’eventuale somma aggiuntiva prevista.