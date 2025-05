A Boscotrecase, in provincia di Napoli, è già diventato il “Presepe di Pasqua”, espressione che sa di Rinascita e novità. Eppure il benefattore che ha omaggiato la Chiesa di Sant’Anna ha fatto molto di più. Nicola Oleandro, di passione artigiano, ha narrato attraverso la sua arte le scene della Passione e Resurrezione di Gesù Cristo.

Ha lavorato per lunghi mesi a dei suggestivi diorama pasquali, meglio conosciuti come presepi pasquali che celebrano le tappe bibliche più significative, descritte nella Bibbia.

E se il Presepe natalizio, che celebra la Natività del Bambinello è divenuto simbolo della Fede Cristiana e mezzo educativo per raccontare ai più piccoli come sia nato il Bambinello, stanno già facendo riflettere i capolavori di Oleandro.

I suoi diorama sono stati regalati alla parrocchia di Boscotrecase dalla famiglia Oleandro, coinvolta completamente dalla passione di papà Nicola, raccontata anche via social sulla pagina Artigianato boschese creata su Facebook.

Sono un po’ di settimane che la chiesetta dedicata a Sant’Anna ha molti visitatori, grazie all’opera permanente esposta. Le opere di Oleandro sono sette: la lavanda dei piedi, l’ Ultima Cena, Orto degli Ulivi, la Salita al Golgota, La Crocifissione, il Sepolcro e la Resurrezione. Degno di nota, un angolo dedicato a San Francesco, omaggio al frate che regalò a Cristiani e non, il primo presepe della Storia.

Dalle miracolose mani di Nicola, San Francesco appare con i suoi amici animali e con la sua beata espressione spirituale. Per Nicola Oleandro le sue sono “opere nate dalla preghiera, pensata per aiutare chi la osserva a meditare sul significato più autentico della Pasqua”. Commosso, continua “Aver potuto donare questa creazione alla comunità è per me motivo di profonda gratitudine”. La stessa gratitudine che fedeli e non provano nei riguardi di un autore non più sconosciuto, dal cuore grande, e dalla passione infinita. Cuore e passione guidati da una Fede che nutre, oggi, una intera comunità.

La Chiesetta guidata con dedizione da Don Pasquale Paduano, oggi, è anche una protagonista social, molti fedeli, in visita, che immortalano le opere di Nicola si registrano sui social “presso Boscotrecase, Chiesa Sant’Anna”, suscitando interesse e curiosità anche tra i giovani.