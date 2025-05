La festa per lo scudetto del Napoli è esplosa in tutta Italia con entusiasmo travolgente, ma in alcuni casi ha preso una piega spiacevole. A Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, un gruppo di tifosi partenopei ha messo in atto un episodio di intolleranza sportiva e vandalismo nei confronti della sede locale dell’Inter Club Valle di Suessola – Esteban Cambiasso.

Secondo quanto riferito da testimoni presenti, i tifosi del Napoli si sono radunati davanti alla sede nerazzurra durante la notte. Dopo aver acceso un fumogeno, hanno intonato cori offensivi contro l’Inter e i suoi sostenitori, imprecando contro la squadra milanese. Non solo: è stato strappato e sottratto un manifesto affisso all’esterno del club che riportava congratulazioni per la vittoria del Napoli, a testimonianza di uno spirito sportivo che, evidentemente, non è stato ricambiato.

Vandalizzato l’ingresso del Club: adesivi e danni

Il gruppo ha poi deturpato il portone d’ingresso della sede dell’Inter Club, ricoprendolo con decine di adesivi appartenenti a un club Napoli locale. Stessa sorte è toccata anche alla targa identificativa del club interista, completamente coperta dagli adesivi.

Le immagini dell’episodio, circolate anche online, mostrano chiaramente i danni arrecati e confermano il clima di tensione che ha accompagnato una parte dei festeggiamenti.

Indignazione e appelli al rispetto: «Lo sport non è questo»

La notizia ha sollevato indignazione tra i tifosi interisti, ma anche tra molti sostenitori napoletani, che prendono le distanze da comportamenti così incivili e irrispettosi. La sede dell’Inter Club aveva voluto mostrare sportività e rispetto per la conquista dello scudetto da parte del Napoli, affiggendo un manifesto celebrativo, ora diventato oggetto di vandalismo.