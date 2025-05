Due giovani vite spezzate, due comunità in lutto, e una tragedia che lascia attonita l’intera provincia reatina. Un destino crudele ha unito per sempre le storie di Valerio Valentini e Daniel Varvaroiu Radu, entrambi trentenni o poco meno, entrambi originari di piccoli borghi del Reatino. A causa di un incidente frontale avvenuto nella tarda serata di martedì, i due giovani hanno perso la vita all’altezza del bivio per Belmonte in Sabina, lungo la statale che collega i paesi dell’entroterra con Rieti.

Orvinio: la comunità sconvolta per la morte di Valerio Valentini

La notizia della scomparsa di Valerio Valentini, classe 1995, ha gettato nel dolore l’intero comune di Orvinio, dove il giovane era tornato a vivere da qualche tempo. Infermiere all’ospedale de Lellis di Rieti, Valerio era noto per la sua dedizione al lavoro e per l’impegno civico, qualità che riflettevano i valori di una famiglia molto stimata sul territorio: il padre guardiaparco, la madre veterinaria, e una delle sorelle, Michela Valentini, oggi assessore comunale.

“Siamo costernati, non riusciamo ancora a realizzare quanto accaduto – ha dichiarato il sindaco Roberta De Sanctis –. Valerio era un ragazzo d’oro, e non lo dico per convenzione, ma per la verità dei fatti. Un giovane serio, rispettoso, cresciuto in una famiglia esemplare, intorno alla quale ci stringiamo con affetto”.

In segno di cordoglio, il Comune di Orvinio ha proclamato il lutto cittadino. I funerali si terranno domani alle ore 11 nella chiesa del paese.

Scandriglia: dolore anche per la morte di Daniel Radu

Non meno profondo è il dolore che si respira a Scandriglia, dove risiedeva l’altro giovane coinvolto nel tragico incidente. Daniel Varvaroiu Radu, di origini romene, classe 1996, abitava nella frazione di Ponticelli e si stava recando verso Rieti al momento dell’impatto.

Daniel era il più giovane di tre fratelli, tutti muratori, ed era molto legato alla comunità locale. Spesso si recava a far visita al fratello Mariano, titolare di un’impresa edile, da tempo perfettamente integrato nel tessuto economico e sociale del paese.

“Daniel era conosciuto da pochi, ma questo non rende il dolore meno forte – ha affermato il sindaco Lorenzo Ferrante –. La perdita di un giovane è sempre una ferita profonda, che colpisce l’intera collettività, indipendentemente dalla provenienza”.

La tragedia ha colpito anche la numerosa comunità romena residente nella zona, che in queste ore si è raccolta nel silenzio e nella preghiera per ricordare un ragazzo descritto come umile, laborioso e rispettoso.

Accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente

Mentre la magistratura e le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dello scontro, le prime ricostruzioni indicano un violento impatto frontale. Le cause esatte restano al vaglio degli inquirenti, ma è certo che l’orario – poco dopo le 22 – e il tratto di strada coinvolto, noto per la scarsa illuminazione, saranno elementi centrali nell’indagine.