Dinanzi alle immagini che ogni giorno provengono da Gaza, non si possono chiudere gli occhi. Non si può restare indifferenti di fronte al dolore di chi soffre, di chi perde tutto, di chi non ha più voce per chiedere aiuto.

Giuseppe Aiello e l’Associazione “Oltre il Guscio“, ha promosso un momento di silenzio e riflessione collettiva che si terrà venerdì 30 maggio, dalle ore 18:00 alle 20:00, in piazzale Siani.

Non saranno letti nomi, non saranno raccontate storie. Sarà il silenzio a parlare, a gridare la nostra presenza e la nostra vicinanza a chi oggi vive nell’angoscia. Sudari bianchi e pentole vuote accompagneranno questa testimonianza muta ma potente, simboli di lutto e mancanza, di assenza e speranza.

Per questo motivo, l'Amministrazione Comunale di Vico Equense insieme al Sindaco e l'Associazione "Oltre il Guscio", ha promosso un momento di silenzio e riflessione collettiva che si terrà venerdì 30 maggio, dalle ore 18:00 alle 20:00, in piazzale Siani.