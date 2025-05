A partire da lunedì 12 maggio e fino al 6 luglio 2025, la linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia (FL7) sarà interessata da importanti lavori di manutenzione straordinaria, che comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria durante le fasce serali, dal martedì al venerdì.

Le variazioni interesseranno anche la linea FL8 Roma – Nettuno, con limitazioni di percorso, cambi di orario e servizi bus sostitutivi per garantire i collegamenti notturni tra diverse stazioni.

Treni modificati e bus sostitutivi: cosa cambia per i viaggiatori

Durante le serate dei giorni interessati dai lavori, i collegamenti ferroviari subiranno variazioni soprattutto negli ultimi treni serali. In particolare:

FL7 (Roma – Napoli via Formia): attivati bus tra Roma Termini e Formia-Gaeta, Roma Termini e Latina.

FL8 (Roma – Nettuno): attivati bus tra Campoleone e Nettuno.

Attenzione: i tempi di percorrenza degli autobus potranno essere più lunghi del normale a causa del traffico stradale.

Limitazioni al servizio bus:

Posti limitati rispetto al servizio ferroviario tradizionale.

Nessun trasporto bici a bordo.

Non ammessi animali di grossa taglia, salvo cani guida per non vedenti.

Lavori anche in autunno

La seconda fase dei lavori è già in programma dal 13 ottobre al 13 dicembre 2025. Si tratta di un intervento di potenziamento tecnologico che prevede l’installazione dell’impianto ACCM (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione): un sistema avanzato per la gestione del traffico ferroviario che consente il controllo simultaneo di più stazioni da un’unica postazione.

Obiettivi e investimenti

Il progetto punta a:

Migliorare la regolarità della circolazione ferroviaria.

Aumentare l’efficienza della manutenzione e del monitoraggio dei sistemi.

Ridurre il numero di guasti e ottimizzare la gestione del traffico.

L’intervento è finanziato con un investimento complessivo di 57 milioni di euro, con il coinvolgimento ogni mese di circa 30 tra operai e tecnici di RFI e imprese appaltatrici.