Un grave episodio ha scosso la comunità scolastica di Casoria. Nella mattinata di ieri, intorno alle 11:10, una parte del soffitto della palestra dell’Istituto Comprensivo “Gandhi”, situato in via Torrente, è crollata mentre erano presenti studenti e docenti. Solo per puro caso non si è verificata una tragedia.

L’indignazione dei genitori: “Serve un controllo immediato”

La notizia ha suscitato forte preoccupazione tra le famiglie degli alunni. Molti genitori si sono rivolti al deputato Francesco Emilio Borrelli per segnalare l’accaduto e chiedere interventi urgenti. “Pretendiamo un controllo immediato per verificare lo stato di sicurezza dell’intero istituto. È impensabile che accadano episodi del genere in una scuola. E se ci fosse stato un ragazzo sotto quel punto del soffitto?”, hanno denunciato alcuni genitori.

Le reazioni politiche: “Poteva essere una tragedia”

Sulla vicenda è intervenuto anche il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), che ha definito l’accaduto “inaccettabile”. “È evidente che una cosa del genere non sarebbe mai dovuta succedere. Poteva trasformarsi in una tragedia. È inammissibile che in una scuola si verifichi un tale cedimento. I nostri ragazzi devono poter frequentare ambienti sicuri e costantemente monitorati. Chiediamo spiegazioni su quanto avvenuto e su quali misure verranno adottate.”

Anche Salvatore Iavarone, consigliere di Avs, ha espresso la propria preoccupazione: “L’episodio di oggi è un segnale inequivocabile. Nonostante l’impegno quotidiano del personale scolastico, le nostre strutture hanno bisogno di una manutenzione seria e continua. Quella di oggi poteva essere una vera e propria tragedia. I nostri studenti meritano ambienti sicuri e moderni in cui poter crescere e formarsi.”

Sicurezza scolastica: un’urgenza sempre più evidente

Il crollo del soffitto alla scuola “Gandhi” riporta drammaticamente l’attenzione sulla questione della sicurezza degli edifici scolastici, spesso trascurata. La vicenda solleva interrogativi urgenti sulla manutenzione degli istituti e sui controlli periodici delle strutture frequentate quotidianamente da migliaia di studenti.