Aveva realizzato una pista di go-kart con parcheggio in un’area naturalistica protetta, senza alcuna autorizzazione. Un 64enne puteolano, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Licola, in collaborazione con il nucleo forestale di Pozzuoli.

Intervento in un’area protetta della Rete Natura 2000

L’intervento è scattato all’interno del Parco Regionale dei Campi Flegrei, un’area tutelata dall’Unione Europea come Sito di Interesse Comunitario (SIC) e inserita nella Rete Natura 2000, il protocollo europeo per la conservazione della biodiversità e degli habitat naturali.

Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo avrebbe avviato i lavori e realizzato l’intero impianto senza i necessari permessi ambientali e urbanistici.

Pista e parcheggio sequestrati, scattano le denunce

L’intera pista da go-kart e il relativo parcheggio sono stati posti sotto sequestro. Il 64enne dovrà ora rispondere di diverse violazioni in materia ambientale, tra cui:

Occupazione abusiva di suolo in area protetta

Abusi edilizi

Violazione delle normative europee sulla tutela ambientale.