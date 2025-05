L’allerta alimentare nei supermercati continua. Dopo i recenti ritiri che hanno coinvolto i marchi Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina, il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo richiamo precauzionale per alcuni lotti di latte intero pastorizzato ad alta temperatura.

Questa volta i prodotti interessati sono commercializzati con le etichette:

Latte Verona

Fior di Maso

Giglio

Cappuccino Lovers

Tutti i lotti sono prodotti dalla Centrale del Latte d’Italia S.p.A. nello stabilimento di Vicenza, in via A. Faedo 60.

Motivo del richiamo: possibile presenza di corpi estranei

Il richiamo è stato emesso in via precauzionale per la possibile presenza di corpi estranei all’interno delle bottiglie da 1 litro. Il latte interessato è intero, omogeneizzato e pastorizzato a temperatura elevata.

Al momento non risultano segnalazioni di intossicazioni o problemi sanitari legati al consumo, ma il Ministero invita a non consumare il prodotto.

Cosa fare se hai acquistato il latte richiamato

Chiunque fosse in possesso di uno dei lotti segnalati è invitato a non consumare il latte e a restituirlo al punto vendita dove lo hanno acquistato. Il rimborso o la sostituzione saranno infatti garantiti anche senza lo scontrino.

Precedenti ritiri: settimana scorsa colpiti altri marchi

Solo pochi giorni fa, Bennet, Carrefour e Coop avevano ritirato altri lotti di latte a marchio Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina, per lo stesso motivo: presunta contaminazione con corpi estranei, a conferma di una situazione delicata nella filiera del latte pastorizzato ad alta temperatura.