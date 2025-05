I Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, supportati dal Nucleo Cinofili di Sarno e dal 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, hanno eseguito un controllo straordinario del territorio nei comuni di Torre del Greco, Ercolano e San Sebastiano al Vesuvio, finalizzato al contrasto della criminalità diffusa e al monitoraggio di soggetti d’interesse operativo.

Il bilancio dell’operazione

Durante le attività sono state:

denunciate diverse persone per detenzione di sostanze stupefacenti, munizionamento illecito e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere

segnalati alla Prefettura di Napoli alcuni giovani assuntori di droga

Tra i casi più rilevanti:

Un 57enne, macellaio già noto alle forze dell’ordine, è infatti trovato in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, un bilancino di precisione, un coltellino sporco di droga e munizioni di vario calibro

Un giovane è inoltre fermato a bordo della sua auto e trovato in possesso di un coltello a serramanico nascosto sotto il sedile: per lui è scattata la denuncia per porto di arma da taglio

I numeri dell’attività

10 perquisizioni domiciliari

6 perquisizioni veicolari

110 persone identificate

58 veicoli controllati

7 soggetti sottoposti a misure cautelari o restrittive verificati

5 sanzioni per violazioni al Codice della Strada

L’intervento, condotto con l’ausilio di un elicottero per il monitoraggio aereo e di unità cinofile antidroga, rientra infatti in un piano di controllo straordinario che proseguirà nei prossimi giorni.