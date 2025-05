Grande novità da giugno 2025: l’INPS ha confermato l’erogazione automatica di un nuovo bonus in busta paga fino a 310 euro. Milioni di italiani riceveranno questo aumento senza dover presentare alcuna domanda. Vediamo a chi spetta e quali sono le condizioni per beneficiarne.

Bonus INPS giugno 2025: cos’è e a chi spetta

Il nuovo bonus INPS rientra nelle misure di sostegno economico previste per il 2025 e si rivolge principalmente ai dipendenti pubblici con reddito annuo inferiore ai 40.000 euro.

Il bonus consiste in:

Un incremento medio di circa 400 euro in busta paga, comprensivo degli arretrati dei primi cinque mesi dell’anno;

Un’indennità proporzionale al reddito per chi guadagna meno di 20.000 euro;

Una detrazione IRPEF decrescente per chi ha un reddito tra i 20.000 e i 40.000 euro.

Questo bonus è il risultato del taglio del cuneo fiscale, misura già annunciata nella Legge di Bilancio dal governo Meloni, e ora sbloccata dopo mesi di ritardi tecnici.

Bonus INPS senza richiesta: arriva in automatico

Una delle caratteristiche principali di questo nuovo bonus è che non bisogna presentare alcuna domanda: l’erogazione è automatica per i lavoratori che rientrano nelle fasce di reddito previste. L’importo verrà accreditato direttamente nella busta paga di giugno, insieme agli arretrati da gennaio a maggio 2025.

Come funziona il bonus in base al reddito

Reddito annuo Beneficio previsto

Fino a 20.000 € Indennità proporzionale (dal 4,8% al 7,1%)

Tra 20.000 e 40.000 € Detrazione IRPEF fino a 1.000 € (decrescente)

Questo sistema evita penalizzazioni per chi supera di poco le soglie, grazie a un modello progressivo e senza scalini.

Perché questo bonus è importante

L’INPS eroga regolarmente bonus e sussidi per sostenere le famiglie, i lavoratori e i pensionati italiani in difficoltà economica. Oltre ai classici bonus per famiglie (come l’Assegno Unico e il Bonus Asilo Nido), questo nuovo bonus per lavoratori pubblici rappresenta un importante passo avanti verso l’equità fiscale e la valorizzazione del lavoro dipendente.