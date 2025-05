L’INPS ha introdotto per il 2025 un interessante incentivo rivolto al benessere psicofisico delle persone: il Bonus Benessere, parte del programma Estate INPSieme Senior. Si tratta di un contributo economico rivolto a pensionati ex dipendenti pubblici, al fine di sostenere le spese per vacanze rilassanti, da soli o con i propri familiari.

A chi è destinato il Bonus Benessere INPS 2025

Il bando è rivolto a:

Pensionati ex dipendenti pubblici con trattenuta dello 0,15% sulla pensione;

Pensionati iscritti al Fondo ex IPOST;

Familiari conviventi disabili e coniugi inclusi nell’ISEE del richiedente.

In totale, saranno 4.000 i beneficiari ammessi. In caso di disabilità grave, si potrà godere di priorità in graduatoria.

Come funziona il contributo

Il Bonus Benessere INPS 2025 può essere utilizzato per:

Vacanze in Italia, all’estero o in crociera;

Spese di pernottamento, pasti, viaggi, assicurazioni, escursioni e altre attività turistiche.

L’importo massimo previsto è:

800 euro per soggiorni di 8 giorni e 7 notti;

1.400 euro per soggiorni di 15 giorni e 14 notti.

Il bonus viene erogato in due tranche:

20% di acconto a luglio 2025,

80% di saldo a novembre 2025 o febbraio 2026, previa presentazione della documentazione del viaggio.

Scadenze e modalità di richiesta

La domanda deve essere presentata online sul portale INPS (area Estate INPSieme Senior) usando SPID, CIE o CNS.

Scadenza per la domanda: dal 24 marzo al 16 aprile 2025.

In caso di ripescaggio, la documentazione di viaggio va inviata entro il 26 giugno 2025.

Le graduatorie saranno pubblicate entro il 12 giugno 2025.