Le urne per le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025 si sono aperte anche in Campania, dove sono chiamati al voto 15 Comuni per un totale di 191.367 elettori. I seggi, aperti dalle 7 di domenica, sono rimasti operativi fino alle 23 e hanno riaperto oggi dalle 7 alle 15, con lo spoglio delle schede che inizierà subito dopo la chiusura definitiva.

Secondo i dati aggiornati dal Ministero dell’Interno alle ore 12 di ieri, l’affluenza parziale nelle 265 sezioni monitorate era del 12,33%, cifra salita al 34% alle ore 19. Sebbene questi numeri siano ancora provvisori, evidenziano un’affluenza inferiore rispetto alle elezioni amministrative precedenti, quando alla stessa ora del primo giorno si registrava un dato del 15,92%.

Distribuzione dei Comuni e dati provinciali

I 15 Comuni campani coinvolti nel voto sono così distribuiti:

Provincia di Napoli: 5 Comuni, Provincia di Salerno: 4 Comuni, Provincia di Avellino: 3 Comuni, Provincia di Caserta: 2 Comuni, Provincia di Benevento: 1 Comune

Analizzando i dati provinciali relativi all’affluenza, emerge che la provincia di Avellino registra il dato più alto, seguita da Caserta con il 15,07% e Benevento con il 14,17%. La provincia di Salerno si attesta al 13,37%, mentre la Città Metropolitana di Napoli è leggermente al di sotto della media regionale con l’11,75%.

I maggiori Comuni al voto

Tra i Comuni più popolosi coinvolti in questa tornata elettorale, spiccano:

Giugliano in Campania, il più grande con i suoi 124.626 abitanti

Nola, con 34.145 abitanti

Marigliano, con 29.331 abitanti

Volla, con 25.827 abitanti

Tutti e quattro si trovano nella provincia di Napoli. In provincia di Salerno, invece, il maggior centro è Capaccio Paestum, con 22.389 abitanti.