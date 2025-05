Un ragazzo di Montella, in provincia di Avellino, è finito nella rete di una truffa online ben architettata da due uomini originari del Lazio. L’oggetto del raggiro? Una PlayStation 5, offerta a un prezzo apparentemente imperdibile su un noto portale di compravendita online.

Il giovane, attratto dall’occasione, ha effettuato un bonifico per l’acquisto della console, ma non ha mai ricevuto né l’oggetto né ulteriori contatti da parte dei venditori. È stato costretto a rivolgersi ai Carabinieri della Stazione di Montella, denunciando l’accaduto.

L’indagine: due uomini denunciati per truffa in concorso

Le indagini condotte dai militari hanno permesso di identificare due romani, di 27 e 34 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati simili. I due sono stati denunciati in stato di libertà con l’accusa di truffa online in concorso.

Secondo quanto emerso, i truffatori avrebbero messo in piedi un vero e proprio schema criminale, sfruttando la forte domanda sul mercato per la console di nuova generazione. Pubblicavano annunci falsi a prezzi allettanti e, una volta ricevuto il pagamento, sparivano nel nulla, rendendosi irreperibili.

Attenzione alle truffe online: i consigli dei Carabinieri

L’episodio rappresenta l’ennesima conferma della crescente diffusione di truffe legate agli acquisti online, soprattutto per beni elettronici ad alta richiesta come console di gioco, smartphone o PC.

I Carabinieri raccomandano di:

Verificare l’affidabilità del venditore, anche tramite recensioni;

Preferire metodi di pagamento tracciabili e sicuri;

Diffidare da prezzi troppo bassi o offerte “troppo belle per essere vere”;

In caso di dubbi o sospetti, denunciare subito l’accaduto alle autorità competenti.