Grave episodio di violenza nella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio ad Altavilla Irpina. Poco dopo la mezzanotte, un ragazzo di 20 anni è rimasto colpito da un colpo d’arma da fuoco alla spalla mentre si trovava nei pressi della sede municipale del paese.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane è soccorso da alcuni passanti che, notando la gravità della ferita, lo hanno accompagnato tempestivamente alla Guardia medica locale. Da lì, è stato trasferito d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Al momento, le sue condizioni sono giudicate serie ma stabili. Resta ricoverato sotto stretta osservazione da parte del personale sanitario.

Indagini in corso: i carabinieri cercano il responsabile

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Avellino, che hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. In assenza di testimoni oculari, gli investigatori stanno acquisendo e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, nella speranza di individuare l’autore del gesto e comprendere il movente.

Al momento, nessuna pista è esclusa: tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sono sia regolamenti di conti che motivazioni personali. Tuttavia, non si esclude che possa trattarsi di un atto premeditato, data la modalità dell’aggressione.