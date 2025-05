Domenica 11 maggio 2025 è previsto uno sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Orsa che coinvolgerà tutte le linee ferroviarie gestite da EAV (Ente Autonomo Volturno). L’azienda ha reso note le fasce orarie durante le quali saranno comunque garantiti alcuni collegamenti, oltre a specifiche modifiche logistiche pensate per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Fasce orarie di garanzia

Nonostante lo sciopero, il servizio sarà garantito nelle seguenti due fasce:

dalle ore 05:30 alle ore 08:30

dalle ore 16:30 alle ore 19:30

Al di fuori di questi orari, è possibile che si verifichino sospensioni del servizio o una significativa riduzione delle corse disponibili.

Modifica delle fermate a Napoli

Un ulteriore provvedimento riguarda la stazione di Piazza Garibaldi. A causa dell’elevato flusso di passeggeri atteso, e al fine di prevenire eventuali problemi di ordine pubblico, tutti i treni delle linee vesuviane non effettueranno fermata a Piazza Garibaldi per l’intera giornata di domenica.

Pertanto:

i treni in arrivo a Napoli termineranno la corsa presso la stazione di Porta Nolana

i treni in partenza da Napoli per tutte le destinazioni partiranno anch’essi esclusivamente da Porta Nolana, senza transitare per Piazza Garibaldi

Servizio ridotto per la linea Cumana

Inoltre, l’EAV ha comunicato che, a causa dello sciopero, non sarà possibile attuare il prolungamento orario della linea Cumana, inizialmente previsto in occasione della partita di calcio Napoli-Genoa in programma allo stadio Diego Armando Maradona.

Di conseguenza, il servizio terminerà secondo l’orario ordinario, con le seguenti ultime partenze da Mostra:

alle ore 22:09 in direzione Montesanto

alle ore 21:55 in direzione Torregaveta

Dove consultare informazioni aggiornate

Infine, per ottenere informazioni dettagliate e aggiornate sugli orari delle corse garantite e su eventuali variazioni, è possibile consultare il sito ufficiale dell’EAV:

www.eavsrl.it.