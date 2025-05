A partire da mercoledì 21 maggio 2025 e fino a martedì 30 settembre 2025, la circolazione ferroviaria sulla linea EAV Napoli-Baiano sarà sospesa. Lo ha comunicato EAV, l’azienda di trasporto pubblico della Regione Campania, a seguito dell’autorizzazione ricevuta da RFI per l’esecuzione dei lavori di sostituzione del cavalcavia ferroviario al km 11+840.

Motivazioni dell’intervento

Il cavalcavia in questione, da tempo sottoposto a monitoraggio, presenta criticità tali da aver già imposto una limitazione della velocità a 10 km/h per i treni in transito. Si tratta di un’infrastruttura fondamentale, in quanto sopra il ponte transitano i treni della linea EAV, mentre sotto passano i convogli di RFI/Trenitalia.

Pertanto, l’autorizzazione ricevuta in data 14 maggio 2025 da parte di RFI consente a EAV di procedere con la demolizione del ponte esistente tra il 21 e il 31 maggio, successivamente con la costruzione del nuovo cavalcavia in loco, e infine con la sua installazione prevista a partire dal 17 settembre 2025.

Altri interventi previsti durante la sospensione

Oltre alla sostituzione del ponte, EAV ha pianificato ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, al fine di ottimizzare il periodo di sospensione del servizio. In particolare:

saranno eseguiti lavori di adeguamento antincendio della Galleria San Giorgio–Volla;

si procederà alla posa di cunicoli per l’attrezzaggio del nuovo sistema di segnalamento;

saranno effettuati interventi di rinnovo dell’armamento ferroviario nei piazzali di alcune stazioni della tratta.

In aggiunta, non appena perverranno le autorizzazioni da parte di ANSFISA, verranno utilizzati i tratti di linea non interessati dai lavori per le corse di prova del primo treno Stadler, che entrerà in servizio entro la fine del 2025.

Modalità di servizio durante l’interruzione

Durante tutto il periodo di sospensione della linea ferroviaria, sarà attivato un servizio sostitutivo su gomma, già sperimentato lo scorso anno e condiviso con le amministrazioni comunali interessate. Tale modalità risulta sostenibile grazie alla bassa affluenza estiva sulla linea Napoli-Baiano.

Gli orari e i punti di fermata dei mezzi sostitutivi saranno resi noti attraverso il sito ufficiale eavsrl.it.

Coinvolgimento delle parti sociali

È importante sottolineare che il provvedimento è stato adottato in via d’urgenza. Tuttavia, EAV ha già programmato un incontro con le organizzazioni sindacali per il giorno 22 maggio 2025, al fine di garantire un confronto costruttivo sull’organizzazione dei lavori e del servizio sostitutivo.