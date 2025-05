Un principio di incendio verificatosi nella mattinata di oggi tra le stazioni di Torre del Greco e Miglio d’Oro ha comportato l’interruzione temporanea del servizio ferroviario sulla linea Circumvesuviana. A comunicarlo è stato l’Ente Autonomo Volturno (EAV), che in una nota ufficiale ha spiegato le ragioni della sospensione.

Le cause della sospensione

In particolare, l’EAV ha reso noto che l’incendio si è sviluppato in prossimità dei binari. Pertanto, per motivi di sicurezza, la circolazione ferroviaria è stata sospesa in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco, i quali sono attualmente impegnati nella messa in sicurezza dell’area interessata.

Le modifiche al servizio ferroviario

A causa dell’interruzione, il servizio sulla tratta coinvolta ha subito le seguenti modifiche:

I treni in direzione Napoli limitano la corsa alla stazione di Torre del Greco;

I treni in partenza da Napoli, invece, effettuano capolinea a Ercolano Scavi.

Tali disposizioni resteranno in vigore fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza da parte dei soccorritori.

Le conseguenze per i viaggiatori

Di conseguenza, numerosi pendolari e viaggiatori stanno subendo disagi, soprattutto nelle ore di punta. L’EAV invita gli utenti a consultare costantemente i canali ufficiali per ricevere aggiornamenti sulla ripresa della circolazione e per conoscere eventuali ulteriori modifiche al servizio.