Proseguono regolarmente i lavori sulla linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana, chiusa da una settimana per consentire la rimozione di un cavalcavia considerato a rischio. I lavori, secondo quanto comunicato dall’Ente Autonomo Volturno (EAV), dureranno fino al 31 maggio, come previsto dal cronoprogramma.

Intervento notturno per demolire il ponte

In una nota ufficiale, EAV fa sapere che nella notte appena trascorsa è rimosso il cavalcavia che interferiva con la linea ferroviaria gestita da RFI (Rete Ferroviaria Italiana), sulla quale transitano i treni di Trenitalia. Il ponte, oggetto di monitoraggio da tempo, imponeva già un rallentamento dei convogli a 10 km/h per motivi di sicurezza.

“La demolizione del ponte – spiega EAV – è resa possibile grazie all’autorizzazione di RFI, che ha concesso una finestra temporale dal 21 al 31 maggio per effettuare l’intervento in sicurezza”.

Sicurezza al primo posto

L’eliminazione del cavalcavia si è resa necessaria per garantire standard di sicurezza più elevati, sia per la linea Circumvesuviana che per quella di RFI. L’infrastruttura sarà sostituita, ma nel frattempo il servizio tra Napoli e Baiano resta sospeso, con l’attivazione di servizi sostitutivi su gomma per limitare i disagi all’utenza.