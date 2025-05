Un banale rifiuto di partecipare a una lotteria si è trasformato in un episodio di violenza a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Un uomo di 34 anni è stato arrestato per tentata estorsione dopo aver minacciato con un coltello una lontana parente per ottenere 30 euro.

La richiesta dei 30 euro e la minaccia armata

Tutto è accaduto davanti all’abitazione di una donna di 49 anni, cugina alla lontana dell’aggressore. Il 34enne si è presentato pretendendo che la parente aderisse a una sorta di lotteria del “cartellone”, versando una quota di 30 euro. Al suo rifiuto, l’uomo ha reagito in modo violento, lasciando intendere che “sarebbe finita male”.

Dalla tasca del jeans ha estratto un coltello a serramanico, generando panico nella vittima.

L’intervento dei carabinieri e la fuga in scooter

Provvidenziale l’allerta al 112, che ha permesso ai carabinieri della stazione di Pianura di intervenire rapidamente. Alla vista dei militari, l’uomo ha gettato l’arma sotto un’auto e si è dato alla fuga in sella a uno scooter.

La vittima, visibilmente scossa, ha fornito ai carabinieri tutti i dettagli utili. Il coltello è recuperato e sequestrato.

Arrestato per tentata estorsione

Poco dopo, il 34enne è stato rintracciato e fermato. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di tentata estorsione aggravata.