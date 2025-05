Paura ieri sera nel quartiere Arenella a Napoli, dove un giovane di 22 anni è stato ferito con un’arma da taglio dopo un alterco con un gruppo di ragazzi.

La dinamica dell’aggressione

Intorno alle 23:00, in via Edgardo Cortese 40, il 22enne – dipendente di un’autorimessa – si sarebbe avvicinato a una decina di giovani che avevano appena acceso un fumogeno, chiedendo loro di allontanarsi per evitare rischi.

La situazione è però degenerata: uno dei presenti avrebbe reagito estraendo un coltello (o oggetto simile), colpendo il giovane con un fendente alla coscia destra. Subito dopo l’aggressione, il gruppo si sarebbe dato alla fuga.

Soccorsi e condizioni della vittima

Il 22enne è trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazioni: è dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Indagini in corso

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Vomero, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto anche attraverso le immagini di videosorveglianza presenti nella zona. L’obiettivo è identificare gli aggressori e chiarire le responsabilità.