La Carta Dedicata a Te 2025 è stata confermata dal Governo italiano attraverso la Legge di Bilancio 2025. Si tratta di un contributo economico rivolto alle famiglie in difficoltà, che potrà subire alcune modifiche rispetto agli anni precedenti, sia per quanto riguarda l’importo che per il numero complessivo di beneficiari. Di seguito analizziamo nel dettaglio cos’è la carta, a chi spetta, come viene assegnata e quando sarà ricaricata.

Che cos’è la Carta Dedicata a Te 2025?

La Carta Dedicata a Te è una carta prepagata rilasciata da Poste Italiane, finanziata con fondi statali, e destinata all’acquisto di beni alimentari, carburante, abbonamenti al trasporto pubblico e, a partire dal 2025, anche per il pagamento di bollette e spese sanitarie. Il fondo previsto per il 2025 ammonta a 500 milioni di euro, inferiore rispetto ai 600 milioni stanziati nel 2024. Di conseguenza, è probabile che l’importo disponibile per ciascun beneficiario risulti ridotto.

Chi ha diritto alla Carta Dedicata a Te 2025?

L’agevolazione spetta alle famiglie che soddisfano i seguenti criteri:

Residenza in Italia

Nucleo familiare con almeno tre componenti

ISEE inferiore a 15.000 euro

Nessun componente deve percepire altre forme di sostegno, quali Assegno di Inclusione, NASpI, DIS-COLL o Carta Acquisti

Inoltre, la selezione dei beneficiari non avviene su domanda. I comuni ricevono dall’INPS un elenco di possibili beneficiari, determinato in base alla popolazione e al reddito medio pro capite del territorio.

A quanto ammonta la Carta Dedicata a Te 2025?

L’importo ufficiale non è ancora stato confermato. Tuttavia, considerando la riduzione del fondo stanziato, è possibile che il valore della carta per ciascun beneficiario sia inferiore ai 500 euro erogati nel 2024. A titolo di riferimento, nel 2023 l’importo iniziale era di 382,50 euro, successivamente integrato con un’ulteriore somma grazie a fondi aggiuntivi.

Cosa si può acquistare con la Carta?

La carta può essere utilizzata per l’acquisto di prodotti di prima necessità, tra cui:

Alimenti (pesce fresco, pane, latte, frutta, verdura, pasta, legumi)

Prodotti DOP e IGP

Alimenti per bambini

Bevande non alcoliche (acqua, tè, caffè, camomilla)

Carburante

Abbonamenti per i mezzi pubblici

A partire dal 2025, sarà inoltre possibile utilizzare la carta per pagare le bollette di luce e gas e sostenere alcune spese sanitarie.

Quando avverrà la ricarica della Carta?

La ricarica della nuova carta è prevista dopo il 28 febbraio 2025, data fino alla quale rimane valida la carta emessa nel 2024. Al termine di questo periodo, l’INPS comunicherà le tempistiche di assegnazione e ricarica della nuova edizione.

Come controllare il saldo della Carta?

Per verificare il saldo disponibile e i movimenti della carta, è possibile utilizzare qualsiasi sportello Postamat seguendo questi passaggi:

Inserire la carta nello sportello automatico

Selezionare “Visualizza saldo” o “Lista movimenti”

Inserire il PIN della carta

Stampare il riepilogo

In caso di furto o smarrimento è fondamentale contattare tempestivamente il numero verde 800.210.170 (dall’Italia) o +39 06.4526.3322 (dall’estero).

Quando scade la Carta Dedicata a Te 2025?

Sulla base delle edizioni precedenti, si prevede che le somme accreditate sulla carta debbano essere utilizzate entro il 28 febbraio 2026. In caso contrario, gli importi residui verranno persi e la carta sarà disattivata dal 1° marzo 2026.

Come viene assegnata la carta?

Le famiglie non devono presentare domanda. I comuni selezionano i beneficiari tra coloro che:

Hanno presentato una DSU valida per l’anno 2025

Hanno un ISEE inferiore a 15.000 euro

Non percepiscono altri sussidi compatibili

Appartengono a nuclei numerosi o con basso reddito

L’elenco degli assegnatari sarà pubblicato dai singoli comuni.