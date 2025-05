Nel 2025 viene riconfermata la Carta “Dedicata a te”, un sostegno economico una tantum erogato dallo Stato a favore delle famiglie italiane con redditi medio-bassi. Si tratta di una carta prepagata, gestita da Poste Italiane, destinata all’acquisto di beni essenziali come alimentari, carburante e, novità di quest’anno, abbonamenti per il trasporto pubblico locale.

L’obiettivo è offrire un supporto concreto a chi vive una condizione economica fragile, specialmente se composto da più persone e con figli minori.

A quanto ammonta il contributo

Per l’edizione 2025, il contributo previsto è pari a circa 460 euro una tantum. Non si tratta di un sussidio mensile, ma di un bonus unico, che viene caricato direttamente sulla carta prepagata.

Va sottolineato che non è necessario presentare domanda. La selezione avviene in modo automatico sulla base dell’ISEE familiare e altri criteri determinati da INPS e dai Comuni.

Chi ha diritto alla Carta “Dedicata a te”

Il beneficio è riservato ai nuclei familiari che:

hanno un ISEE inferiore a 15.000 euro annui;

non percepiscono Reddito di cittadinanza, Reddito di inclusione o altri sostegni pubblici di importo rilevante;

sono composti da almeno tre persone, con priorità a chi ha figli minori.

L’assegnazione avviene secondo una graduatoria nazionale, stilata tenendo conto delle condizioni socio-economiche più svantaggiate. In tal modo, si cerca di raggiungere chi ha maggiormente bisogno del sostegno.

Come e quando si riceve la carta

Una volta definita la lista dei beneficiari, sarà il Comune di residenza a contattare direttamente gli interessati tramite una comunicazione ufficiale. In questa comunicazione saranno specificate:

le modalità di ritiro della carta presso gli uffici postali;

i tempi di attivazione obbligatoria;

la scadenza entro cui il contributo deve essere utilizzato.

Secondo le anticipazioni, la carta dovrebbe essere disponibile entro luglio 2025. Chi non ritira o attiva la carta nei tempi previsti rischia di perdere definitivamente il diritto al contributo.

Dove e come può essere utilizzata

La Carta “Dedicata a te” può essere impiegata esclusivamente per l’acquisto di beni e servizi essenziali, presso esercizi convenzionati. In particolare, è utilizzabile per:

Alimentari, in supermercati e negozi aderenti;

Carburante, presso distributori autorizzati;

Abbonamenti per il trasporto pubblico locale, compresi autobus, metropolitane, tram e treni regionali.

Questa nuova possibilità di impiego nel settore dei trasporti risponde all’esigenza di molte famiglie che affrontano costi elevati per spostamenti legati alla scuola, al lavoro o ad altre attività quotidiane.