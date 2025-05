L’INPS ha ufficialmente avviato la ricarica della Carta Acquisti per il bimestre maggio-giugno 2025. I primi accrediti, pari a 80 euro per beneficiario, sono stati completati giovedì 8 maggio, con conferma via SMS e notifiche dell’app Postepay.

Carta Acquisti: pagamento anticipato rispetto al calendario abituale

Normalmente erogata a metà dei mesi dispari, la ricarica di maggio 2025 è stata anticipata, consentendo ai beneficiari di accedere in anticipo alla somma destinata all’acquisto di beni di prima necessità, farmaci e al pagamento delle bollette.

Questa erogazione ha interessato tutti coloro che risultano in regola con i requisiti ISEE e con la domanda attiva presso l’INPS. A confermarlo è anche il portale specializzato Tuttolavoro24.it.

Come verificare l’avvenuto accredito

Chi non ha ancora controllato il saldo della propria Carta Acquisti può farlo attraverso diversi canali:

Sportelli Postamat o presso gli uffici postali

Sito di Poste Italiane, con accesso tramite SPID o CIE

App Postepay, con notifiche in tempo reale

Numero verde 800.666.888 (gratuito da rete fissa)

Chi ha diritto alla Carta Acquisti INPS

La Carta Acquisti è destinata a:

Cittadini over 65 con un ISEE inferiore a 8.117,17 euro annui

Famiglie con bambini sotto i 3 anni, con lo stesso limite ISEE

Il contributo, pari a 80 euro ogni due mesi, è spendibile per beni alimentari, farmaci e spese domestiche.

Prossima ricarica: luglio 2025

Dopo il pagamento di maggio, la prossima ricarica della Carta Acquisti INPS è attesa a luglio 2025, salvo modifiche comunicate tramite i canali ufficiali. Si raccomanda ai titolari della carta di monitorare l’app Postepay o il sito dell’INPS per eventuali aggiornamenti.