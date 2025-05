Maxi operazione della Polizia Municipale di Eboli in due macellerie del territorio, dove è stata rinvenuta carne in pessimo stato di conservazione, con gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. L’intervento, condotto dagli agenti agli ordini del comandante Daniele De Sanctis, ha portato all’elevazione di sanzioni per un totale di 20.000 euro.

Carni conservate a temperature elevate e rischio contaminazione

Durante i controlli, svolti in collaborazione con il personale dell’ASL, sono state riscontrate gravi irregolarità:

Conservazione delle carni a temperature non idonee.

Promiscuità tra carni e altri alimenti, con rischio di contaminazione incrociata.

Scarsa pulizia e igiene nei locali, con residui organici e sporcizia nei banchi e nei frigoriferi.

In una delle due attività commerciali ispezionate, la situazione è definita particolarmente allarmante, con potenziali rischi per la salute pubblica.

L’assessore Corsetto: “Tolleranza zero per chi non rispetta le regole”

Sull’operazione è intervenuto l’assessore alla Sicurezza e Commercio, Antonio Corsetto, che ha espresso piena soddisfazione:

“Riteniamo fondamentale garantire la vendita di prodotti genuini e sicuri, nel pieno rispetto delle normative sanitarie. I controlli messi in campo dal Comando di via Pagano dimostrano l’impegno costante nella tutela della salute dei cittadini e nella legalità commerciale”.

Controlli a tappeto in tutta la città

Questa operazione si inserisce in una più ampia attività di monitoraggio del territorio, che il comandante De Sanctis sta portando avanti con particolare attenzione sia al codice della strada sia al rispetto dei regolamenti comunali.

“È nostra priorità elevare gli standard di sicurezza alimentare e ambientale nella città – ha aggiunto De Sanctis – e proseguiremo con verifiche a tappeto su tutte le attività commerciali, specialmente quelle che trattano alimenti”.