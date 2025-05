Un cane completamente dipinto di azzurro è stato avvistato a Piazza Garibaldi, nel cuore di Napoli, proprio nelle ore in cui la città si prepara alla partita tra Napoli e Cagliari, che potrebbe sancire la vittoria dello scudetto. A segnalare l’episodio è stato il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha pubblicato la foto dell’animale sui suoi canali social, attirando una valanga di commenti indignati.

Le reazioni: “Una barbarie”

L’immagine è rapidamente diventata virale, suscitando un’ondata di proteste da parte di cittadini, attivisti e semplici utenti. Tra i primi a condannare il gesto anche il noto pizzaiolo Gino Sorbillo, che ha definito la scena “inaccettabile”.

Il deputato Borrelli, da sempre attento alla tutela degli animali, ha denunciato pubblicamente l’accaduto:

“Sfruttare gli animali e addobbarli per i festeggiamenti dello scudetto è una barbarie. Chi maltratta gli animali deve essere punito severamente”.

Secondo quanto riferito, il proprietario del cane è stato segnalato alle autorità.

Il caso dell’asino a Forcella

Nelle stesse ore, i carabinieri sono intervenuti anche a Forcella, nel centro storico di Napoli, dove un asino era stato nascosto tra i vicoli. Si ipotizza che l’animale dovesse essere utilizzato per una sfilata in caso di festeggiamenti. L’asino è stato sequestrato e il suo proprietario identificato e segnalato.

“L’asino è stato salvato prima di essere costretto a sfilare in mezzo alla folla, forse anche pitturato, come avvenne due anni fa. Anche in questo caso si trattava palesemente di maltrattamento”, ha aggiunto Borrelli.

Commenti indignati sul web

Sui social, la reazione degli utenti è stata unanime e durissima. Tra i tantissimi commenti:

“Nooo povera creatura”

“Maledetti”

“Allucinante, povero cane”

“Ma che razza di bestie ci sono a Napoli senza cervello”

“Spero che la protezione animali intervenga”

Molti hanno sottolineato come il gesto sia del tutto estraneo ai valori dello sport e del tifo. “Perché non si pittano loro stessi?”, si legge in un altro commento emblematico del sentimento comune.

Un messaggio chiaro

Quanto accaduto ha acceso ancora una volta i riflettori sulla necessità di educazione al rispetto degli animali, specialmente durante manifestazioni pubbliche e momenti di esaltazione collettiva. Le autorità hanno confermato che saranno adottate misure rigorose contro chi sfrutta o maltratta animali per scopi folkloristici.