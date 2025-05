Solo per miracolo non si è trasformato in tragedia l’incidente avvenuto a poche decine di metri dal cimitero cittadino. Un’auto è finita fuori strada, terminando la sua corsa nella scarpata sottostante. L’uomo alla guida del veicolo è estratto vivo e cosciente, seppur sanguinante, grazie all’intervento immediato di motociclisti e automobilisti presenti. Poco dopo è trasportato all’ospedale di Castiglione di Ravello da un’ambulanza medicalizzata del 118 di Maiori per ulteriori accertamenti.

Disagi alla circolazione

L’incidente ha mandato in tilt il traffico locale, complice la presenza del veicolo sulla carreggiata e degli arbusti sradicati durante la discesa nella scarpata.

Interventi sul posto

Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Maiori, gli agenti della polizia municipale e, successivamente, i vigili del fuoco del distaccamento locale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla rimozione del veicolo.