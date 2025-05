Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada che collega Teggiano e Sala Consilina, nel Vallo di Diano. Lo scontro ha coinvolto un’autovettura e un mezzo della nettezza urbana, che, a seguito dell’impatto, si è ribaltato sulla carreggiata.

A bordo del camion per la raccolta dei rifiuti si trovava un operaio, che è rimasto lievemente ferito. Soccorso tempestivamente dal personale sanitario del 118 di Teggiano, l’uomo è stato trasportato presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla per accertamenti e cure. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, i quali hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica del sinistro. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, ma sarà fondamentale l’analisi dei rilievi per determinare le eventuali responsabilità.

Il tratto di strada è rimasto parzialmente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo capovolto, con inevitabili disagi alla viabilità locale.