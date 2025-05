Attimi di paura lungo la Statale 163 Amalfitana, nei pressi di Maiori, dove un distacco di pietre dal costone roccioso ha colpito in pieno un’autovettura in transito. L’episodio si è verificato a qualche centinaio di metri dal cimitero cittadino, in direzione di Amalfi. Le pietre, staccatesi improvvisamente dalla parete rocciosa che costeggia la strada, hanno centrato il cofano dell’auto, provocando notevoli danni alla carrozzeria. Fortunatamente, non si registrano feriti tra gli occupanti del veicolo, ma solo un forte spavento.

A seguito dell’incidente, sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della Compagnia di Amalfi, che hanno messo in sicurezza l’area e regolato la viabilità. Poco dopo, sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori, impegnati nelle operazioni di verifica della stabilità del costone.

I rilievi tecnici sono proseguiti fino a tarda sera, comportando pesanti rallentamenti alla circolazione stradale, che è stata temporaneamente interrotta per consentire l’intervento in sicurezza. Successivamente, sul posto è arrivata anche l’autoscala con cestello proveniente dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, necessaria per un’ispezione ravvicinata del tratto montuoso poco oltre l’Abbazia di Santa Maria de Olearia.