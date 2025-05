Un incidente ha suscitato preoccupazione nel quartiere Chiaia a Napoli. In via Carlo Poerio, all’incrocio con via Fiorelli, alcuni calcinacci si sono improvvisamente staccati dalla facciata di un edificio, precipitando sul marciapiede sottostante. La caduta dei detriti ha colpito una donna di mezza età che, in quel momento, stava transitando a piedi. La signora è stata raggiunta dai frammenti alla testa e alla spalla, riportando ferite che hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Subito dopo l’incidente, sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno provveduto al trasporto della donna presso un ospedale della zona. Secondo le prime valutazioni mediche, le condizioni della ferita non sarebbero critiche, sebbene resti sotto osservazione.

Parallelamente, i carabinieri sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. La zona interessata dal distacco è stata transennata, al fine di prevenire ulteriori pericoli per i passanti e consentire le verifiche strutturali sull’edificio coinvolto.