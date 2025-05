Serata di paura nei pressi della Collina Liguorini, nell’immediata periferia di Avellino, dove un uomo di circa 60 anni è rimasto ferito dopo una caduta in una zona boscata e difficile da raggiungere. Il sessantenne, residente in contrada San Tommaso, era rimasto bloccato tra la fitta vegetazione, impossibilitato a muoversi a causa delle ferite riportate e del terreno impervio.

Il salvataggio

L’allarme è lanciato da alcuni passanti che hanno sentito le grida d’aiuto dell’uomo. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare parte della vegetazione per raggiungerlo. Dopo averlo messo in sicurezza, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto per il trasporto in ospedale e gli accertamenti medici.

Carabinieri sul posto

Presenti anche i Carabinieri di Avellino, che hanno effettuato i rilievi e coordinato le operazioni di soccorso insieme ai vigili del fuoco.

Condizioni stabili

Secondo quanto si apprende, il 60enne non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato traumi e contusioni per i quali sarà necessario un periodo di osservazione.