Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Scafati, in provincia di Salerno. Un operaio di circa 60 anni ha perso la vita dopo una caduta da una scala, mentre era impegnato in un cantiere edile per la ristrutturazione di un immobile situato in via Don Angelo Pagano.

Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per l’uomo non c’era più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

In corso le indagini per ricostruire la dinamica

Le forze dell’ordine, coordinate dalla compagnia dei Carabinieri, hanno avviato accertamenti per chiarire le cause esatte della caduta. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi, inclusi eventuali problemi di sicurezza sul lavoro.

Il cantiere è stato temporaneamente posto sotto sequestro per consentire rilievi tecnici e accertamenti.

Sicurezza sul lavoro: una piaga ancora aperta

L’incidente riaccende l’attenzione sull’emergenza infortuni sul lavoro in Italia. Secondo gli ultimi dati INAIL, gli incidenti nei cantieri edili continuano a rappresentare una delle principali cause di morte tra i lavoratori.