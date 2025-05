Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Barletta nella giornata di ieri. Un bambino di quattro anni ha perso la vita dopo essere caduto dalla bicicletta a pedalata assistita guidata dal padre. Il drammatico episodio si è verificato poco prima delle ore 18 nella zona 167 della città pugliese.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo una salita nei pressi della propria abitazione, con il figlio seduto sul seggiolino posteriore. Durante il tragitto, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio, provocando la caduta del mezzo. Nella caduta, il bambino ha battuto violentemente la testa.

Non è ancora stato chiarito se il piccolo indossasse o meno un casco protettivo, un dettaglio che sarà oggetto di approfondimento da parte degli inquirenti.

I soccorsi e il decesso

Subito dopo l’incidente, il bambino è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Barletta. Nonostante l’intervento dei sanitari, il piccolo è deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate.

Indagini aperte

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Barletta, che hanno avviato gli accertamenti per fare piena luce sull’accaduto. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, che valuterà eventuali responsabilità.

Sicurezza e prevenzione

L’episodio riporta all’attenzione il tema della sicurezza dei bambini trasportati su biciclette elettriche o tradizionali, soprattutto in contesti urbani e in prossimità di dislivelli. In attesa degli sviluppi giudiziari, il caso solleva interrogativi sull’importanza del casco obbligatorio e sulle misure di sicurezza per i più piccoli.