Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la Pedemontana, all’altezza della galleria di Lomazzo, in provincia di Como. A perdere la vita è stata Domenica Russo, una maestra di 43 anni, originaria di Napoli, che viveva e lavorava in provincia di Varese. Lascia un compagno e una bambina.

Lo schianto tra pullman e camion

Il tragico sinistro ha coinvolto un pullman noleggiato da una scuola elementare per una gita scolastica. Il mezzo trasportava 35 bambini e alcuni insegnanti, diretti al Museo del Cavallo Giocattolo di Grandate.

Secondo le prime ricostruzioni, il pullman ha tamponato violentemente un camion. L’impatto, avvenuto nella corsia in direzione Milano, è stato fatale per la docente, che sedeva nelle prime file vicino all’autista. Domenica Russo sarebbe morta sul colpo.

Chi era Domenica Russo

Nata a Napoli, Domenica aveva studiato Scienze del Servizio Sociale, e in gioventù aveva lavorato come assistente sociale. In seguito, si era trasferita a Varese per motivi professionali. Negli ultimi anni aveva deciso di intraprendere la carriera di insegnante, scelta maturata con convinzione e passione.

Recentemente, le era stata assegnata una cattedra presso la scuola elementare Pascoli di Cazzago Brabbia, in provincia di Varese. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio sia nella comunità scolastica che tra le famiglie degli alunni.

Indagini in corso

Le autorità stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Verranno analizzati i filmati delle telecamere e ascoltate le testimonianze dei presenti, al fine di chiarire eventuali responsabilità. Il mezzo coinvolto è stato posto sotto sequestro per i rilievi tecnici.

Nel frattempo, i bambini e gli insegnanti sopravvissuti sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti, ma non risultano, al momento, altri feriti gravi.