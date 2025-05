Attimi di paura nella mattinata di oggi a Marino, in località Frattocchie, dove un bus turistico si è improvvisamente sfrenato dal parcheggio di un agriturismo, finendo la sua corsa sulla strada rurale di via delle Castagnole. Fortunatamente, non si registrano feriti.

L’incidente dopo la discesa degli studenti

Il mezzo aveva appena terminato il trasporto di una scolaresca romana in visita didattica presso una fattoria della zona. Secondo le prime ricostruzioni, i bambini e l’autista erano già scesi dal pullman da diversi minuti, quando il veicolo si è mosso autonomamente.

Dopo essersi sfrenato, il bus ha attraversato un prato adiacente al parcheggio e ha percorso diversi metri prima di terminare la corsa contro una collina, invadendo completamente la carreggiata della strada sottostante, una via rurale che collega via Spinabella a via Appia Nuova.

Intervento delle forze dell’ordine e rimozione del mezzo

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Albano, che stanno effettuando i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Allo stesso tempo, è stato necessario l’intervento di mezzi speciali e di un’autogru per la rimozione del grosso veicolo, che al momento blocca entrambe le corsie della stretta arteria locale.

Ipotesi e accertamenti in corso

Tra le ipotesi al vaglio delle autorità, si sta verificando se il freno di stazionamento sia stato correttamente inserito o se vi siano stati guasti meccanici. I rilievi proseguiranno anche nelle prossime ore per accertare eventuali responsabilità.

Nessuna conseguenza per gli studenti

Nonostante l’allarme iniziale, è importante sottolineare che nessuno è rimasto ferito. Gli studenti si erano già avviati all’interno dell’agriturismo per le attività previste dalla gita. L’incidente, dunque, non ha avuto conseguenze sul gruppo scolastico, ma ha comunque richiesto la chiusura temporanea della viabilità locale per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.