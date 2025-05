Il 14 aprile 2025, l’INPS ha pubblicato la circolare n. 76, annunciando importanti novità in materia di congedi parentali e sostegni economici per le famiglie. Tra queste, spicca il Bonus nuovi nati, un contributo economico una tantum destinato ai genitori che affrontano le prime spese legate alla nascita o all’arrivo di un figlio.

Che cos’è il Bonus nuovi nati

Il Bonus Bebè 2025 prevede l’erogazione di 1.000 euro una tantum per ogni bambino nato, adottato o affidato in forma preadottiva a partire dal 1° gennaio 2025. La misura, introdotta con la Legge di Bilancio, rientra in un pacchetto di interventi a favore della natalità e dell’inclusione sociale.

A tal fine, lo Stato ha stanziato un fondo pari a 330 milioni di euro, risorse che, tuttavia, potrebbero non essere sufficienti per coprire tutte le richieste. Pertanto, è essenziale agire tempestivamente per non rischiare di rimanere esclusi dal beneficio.

Chi può richiedere il Bonus

Il bonus è rivolto a coloro che soddisfano i seguenti requisiti:

Essere genitori di figli nati, adottati o in affidamento preadottivo a partire dal 1° gennaio 2025.

Avere la cittadinanza italiana, la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea oppure un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Essere residenti in Italia al momento della presentazione della domanda.

Possedere un ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro.

La domanda può essere presentata da uno solo dei genitori. Qualora i genitori non convivano, è preferibile che la richiesta venga inoltrata da quello che risiede stabilmente con il minore.

Inoltre, la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data della nascita, dell’ingresso in famiglia o dall’adozione. Tuttavia, per i bambini nati o adottati tra il 1° gennaio e il 16 aprile 2025, la scadenza per l’invio della richiesta è fissata al 16 giugno 2025.

Cosa succede in caso di adozione o affidamento

Nel caso di affidamento preadottivo, la data da considerare per il calcolo dei termini è quella di ingresso del minore nel nucleo familiare, stabilita tramite ordinanza del Tribunale per i minorenni.

Per le adozioni internazionali, invece, la data di riferimento è quella della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Come richiedere il Bonus

Per accedere al Bonus nuovi nati, è necessario seguire la procedura indicata sul portale ufficiale dell’INPS. I passaggi principali sono:

Accedere al sito www.inps.it

utilizzando SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Cercare la sezione dedicata al Bonus nuovi nati 2025.

Compilare il modulo con tutte le informazioni richieste.

Inviare la domanda online e conservare la ricevuta generata dal sistema.

È importante tenere presente che la richiesta deve essere ripetuta per ogni figlio per cui si intende ottenere il bonus. Inoltre, l’erogazione del contributo avverrà entro 30 giorni dall’approvazione della domanda.