Immagini di una violenza brutale sono state diffuse sui social dal sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, che ha voluto denunciare pubblicamente quanto accaduto nelle strade della sua città. Nei video condivisi si vede chiaramente un gruppo di giovani che aggredisce ripetutamente una persona, senza fermarsi nemmeno quando la vittima è distesa a terra sull’asfalto.

Le indagini e il contesto della violenza

Le immagini hanno suscitato profondo sdegno e sono al centro di un’indagine dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che stanno lavorando per identificare i responsabili. Il grave episodio è segnalato anche al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso il video e riportato un possibile movente.

Secondo quanto riferito da alcuni residenti della zona Liceo a Scafati, domenica sera si sono lamentati per il rumore che impediva loro di riposare. La risposta di un gruppo di giovani è stata però una reazione violenta e ingiustificata, come mostrano le immagini.

La dura reazione del sindaco Pasquale Aliberti

Il sindaco Aliberti ha commentato duramente il fatto:

«Queste sono le immagini di alcuni giovani scafatesi… quelli che spesso proteggiamo come genitori… quelli a cui consentiamo tutto nella vita… la nuova generazione? No, non posso crederci. Questa è solo una piccola parte e non rappresenta certamente la maggioranza di quella che dovrebbe essere la futura classe dirigente di questo paese».

Aliberti ha espresso la sua profonda delusione e vergogna sia come padre che come sindaco:

«Qui c’è il fallimento della famiglia, della scuola e delle istituzioni a tutti i livelli. Dobbiamo ribellarci a questo orrore, fare rete e costruire una comunità migliore. Bisogna assolutamente punire chi sporca con questi atteggiamenti l’immagine di una città. Scafati non è questa».