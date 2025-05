Anche quest’estate, grazie all’INPS, alcune famiglie potranno usufruire di un contributo economico per andare in vacanza. Una misura che mira a sostenere il benessere dei cittadini, offrendo la possibilità di prendersi una pausa rigenerante, anche in caso di difficoltà economiche.

Vacanze: un bisogno, non un lusso

Concedersi una vacanza non è solo un piacere, ma una necessità per il benessere psicofisico. Allontanarsi dalla routine quotidiana riduce i livelli di stress, migliora l’umore e rafforza i legami familiari. Diversi studi dimostrano che staccare la spina per qualche giorno ha effetti benefici su salute, produttività e qualità della vita.

Le destinazioni più amate dagli italiani

Le famiglie italiane scelgono spesso destinazioni che uniscono relax, cultura e natura. Le regioni costiere come Sardegna, Puglia e Sicilia restano tra le mete più gettonate, grazie al mare cristallino e alla cucina locale. Non mancano però le città d’arte (Roma, Firenze, Venezia) e le località di montagna o termali, sempre più apprezzate da chi cerca tranquillità e contatto con la natura.

Cosa prevede il contributo INPS per le vacanze

L’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – gestisce annualmente diverse iniziative di sostegno alle famiglie, tra cui bandi per soggiorni estivi destinati a bambini, pensionati e nuclei a basso reddito. Questi programmi rientrano nei cosiddetti “soggiorni INPSieme” o in iniziative simili, rivolte in particolare a:

figli di dipendenti pubblici;

pensionati ex INPDAP o gestione separata;

famiglie con ISEE entro determinati limiti.

I contributi coprono parte o l’intero costo del soggiorno, includendo spese di viaggio, vitto, alloggio e attività ricreative, in strutture convenzionate.

Come fare domanda

Per accedere al contributo vacanze:

Verifica il bando attivo sul sito ufficiale dell’INPS;

Accedi con SPID, CIE o CNS all’area riservata;

Compila la domanda online entro i termini indicati;

Prepara la documentazione ISEE aggiornata.

Le graduatorie sono stilate in base al reddito e ad altri criteri specifici del bando.