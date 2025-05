Con l’avvicinarsi dell’estate, molti cittadini iniziano a pianificare le ferie alla ricerca di offerte vantaggiose e promozioni last minute. In questo contesto, tornano a circolare notizie relative a un presunto Bonus Vacanze 2025 valido per tutti. Tuttavia, è fondamentale fare chiarezza su cosa sia effettivamente previsto per quest’anno e a chi spettino davvero i contributi.

Bonus Vacanze 2025: nessuna misura universale attiva

Innanzitutto, è importante precisare che non esiste alcun bonus vacanze universale attualmente attivo per il 2025. Le agevolazioni presenti sono riservate a categorie specifiche di cittadini, secondo quanto stabilito dall’INPS attraverso bandi di concorso pubblici.

Estate INPSieme 2025: contributi per studenti e pensionati

A partire dal 4 febbraio 2025, l’INPS ha reso disponibili due bandi distinti:

Estate INPSieme Italia 2025

Estate INPSieme Estero 2025

Entrambi si rivolgono a una platea ben definita: figli, orfani ed equiparati di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione, purché iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali oppure al Fondo IPOST.

Questi bandi prevedono l’erogazione di contributi economici destinati alla partecipazione a vacanze studio, in Italia o all’estero, per studenti delle scuole superiori. La domanda poteva essere presentata tramite il Portale Prestazioni Welfare INPS entro le ore 12:00 del 24 febbraio 2025.

Estate INPSieme Senior 2025: vacanze agevolate per pensionati

Successivamente, il 31 marzo 2025, l’INPS ha aggiornato il bando Estate INPSieme Senior, rivolto ai pensionati iscritti alla Gestione Unitaria o al Fondo Postelegrafonici. Il bando prevede la possibilità di accedere a soggiorni in Italia nei mesi di luglio, agosto e settembre, scegliendo tra località marine, montane, termali o culturali.

La domanda doveva essere presentata entro le ore 12:00 del 16 aprile 2025. Inoltre, è consentita la partecipazione del coniuge e dei figli conviventi con disabilità, se dichiarati al momento della richiesta.

Il 15 maggio 2025, l’INPS ha pubblicato le graduatorie ufficiali dei beneficiari ammessi al contributo, consultabili sul sito istituzionale.

Bonus vacanze e bonus terme: misure non più attive

Negli anni passati, durante l’emergenza sanitaria, il Governo aveva introdotto due misure per sostenere il settore turistico:

Il Bonus Vacanze, fino a 500 euro per nuclei familiari con ISEE entro determinati limiti, da utilizzare per soggiorni in Italia.

Il Bonus Terme, fino a 200 euro, disponibile senza limiti di reddito, per accedere a trattamenti presso strutture termali accreditate.

Tuttavia, entrambe le agevolazioni non sono più attive nel 2025 e non risultano prorogate né rifinanziate.

Domande frequenti: risposte chiare e aggiornate

Esiste un Bonus Vacanze 2025 per tutti i cittadini?

No, non è previsto alcun bonus vacanze generalizzato. I contributi sono destinati esclusivamente a specifiche categorie, come studenti figli di dipendenti pubblici o pensionati iscritti a particolari gestioni INPS.

Posso accedere al bando Estate INPSieme se non sono figlio di un dipendente pubblico?

No, i bandi sono riservati a figli, orfani ed equiparati di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione.

I pensionati possono accedere a contributi per le vacanze nel 2025?

Sì, attraverso il bando Estate INPSieme Senior 2025, purché iscritti alla Gestione Unitaria o al Fondo Postelegrafonici.

Il Bonus Terme è ancora disponibile?

No, il Bonus Terme è terminato e non è stato rinnovato per l’anno 2025.

Dove posso consultare le graduatorie INPS?

Le graduatorie dei beneficiari ammessi sono pubblicate sul sito ufficiale dell’INPS, nella sezione dedicata ai bandi Estate INPSieme.