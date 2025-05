L’INPS ha confermato per il 2025 il Bonus Benessere, un contributo economico destinato a pensionati della Pubblica Amministrazione e, in determinati casi, ai loro familiari conviventi. Questa misura rientra tra le iniziative volte a favorire l’inclusione sociale e a contrastare l’isolamento delle persone anziane.

Destinatari del Bonus Benessere

Il contributo è rivolto a due categorie specifiche di pensionati:

Pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, per i quali è prevista una trattenuta dello 0,15% sulla pensione;

Pensionati appartenenti alla Gestione ex IPOST.

Inoltre, per poter accedere al beneficio, è necessario che la pensione sia attiva da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda.

Estensione ai familiari conviventi

Oltre ai titolari della pensione, il bonus può essere esteso anche ad alcuni familiari conviventi, a condizione che:

Il coniuge conviva stabilmente con il pensionato;

I figli disabili risultino conviventi e inclusi nello stesso nucleo ISEE.

Pertanto, affinché la domanda venga accolta, è essenziale che i familiari beneficiari siano presenti nella Dichiarazione ISEE del pensionato e convivano con lui in maniera stabile.

Spese coperte dal Bonus

Il Bonus Benessere INPS 2025 può coprire, in tutto o in parte, una serie di servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita. In particolare, il contributo è destinato a:

Soggiorni estivi in Italia presso strutture convenzionate con l’INPS;

Attività culturali, ricreative e di socializzazione, organizzate in contesti idonei;

Programmi di prevenzione sanitaria e promozione del benessere psicofisico;

Pacchetti del programma “Estate INPSieme Senior”, comprensivi di viaggio e alloggio.

L’obiettivo è quello di incentivare la partecipazione attiva alla vita sociale, migliorare la salute psicofisica e prevenire situazioni di isolamento.

Importo del contributo

Il valore massimo del bonus è pari a 1.400 euro per ogni beneficiario. Tuttavia, l’importo effettivamente erogato dipende da due fattori principali:

L’ISEE del nucleo familiare;

La durata e la tipologia del servizio selezionato.

Di conseguenza, l’ammontare del contributo sarà rimodulato in funzione delle condizioni economiche del richiedente e dell’offerta turistica o assistenziale scelta.

Modalità di pagamento

Il contributo può essere erogato secondo due modalità distinte:

Pagamento diretto alla struttura convenzionata (es. hotel, centro sanitario, ente culturale);

Rimborso parziale al beneficiario, valido esclusivamente per le spese ammissibili documentate secondo quanto previsto dal bando.

Tutte le condizioni di erogazione sono chiaramente indicate nel bando ufficiale pubblicato sul sito INPS.

Procedura per la presentazione della domanda

Per accedere al Bonus Benessere 2025, è necessario seguire una procedura telematica. In particolare, occorre:

Accedere al portale INPS utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS;

Entrare nella sezione dedicata a Estate INPSieme Senior;

Compilare il modulo di domanda online;

Allegare la documentazione richiesta, tra cui:

Attestazione ISEE in corso di validità;

Prova della convivenza dei familiari, se inclusi nella domanda.

Scadenze e criteri di selezione

Le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti dal bando. Dal momento che il bonus è soggetto a graduatoria, saranno ammessi solo i richiedenti in possesso di tutti i requisiti e che avranno presentato una domanda completa nei tempi previsti.

Pertanto, è fondamentale consultare con attenzione il bando INPS e rispettare tutte le scadenze, al fine di evitare l’esclusione dalla graduatoria.