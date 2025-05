C’è tempo fino al 15 maggio 2025 per presentare la domanda per il Bonus figli studenti, il contributo economico promosso dalla Cassa Dottori Commercialisti a sostegno del diritto allo studio. Il beneficio può arrivare fino a 4.000 euro e si rivolge agli iscritti alla Cassa, ai loro figli e ai superstiti beneficiari di pensione di reversibilità.

Si tratta di un sostegno concreto destinato a rimborsare spese scolastiche e universitarie relative all’anno accademico 2022/2023.

Chi può richiedere il Bonus figli studenti

Il contributo può essere richiesto da:

Dottori commercialisti iscritti alla Cassa che abbiano frequentato un corso di laurea, un master o un dottorato;

Figli di iscritti o pensionati della Cassa, iscritti alla scuola media, superiore o all’università;

Figli superstiti, ovvero beneficiari di una pensione di reversibilità erogata dalla Cassa, che abbiano frequentato un corso di studi riconosciuto.

È importante sottolineare che non è richiesto un voto minimo o requisiti di merito: l’unico requisito scolastico richiesto è la frequenza regolare. Inoltre, è necessario rispettare determinati limiti di reddito familiare per poter accedere al bonus.

Quali sono gli importi previsti

Gli importi del contributo variano in base al tipo di corso frequentato e alla condizione del richiedente:

Fino a 2.500 euro per corsi universitari, master o dottorati in Italia (per iscritti alla Cassa);

Fino a 4.000 euro per gli stessi corsi svolti all’estero, Fino a 1.500 euro per figli che hanno concluso la scuola media, Fino a 2.500 euro per figli iscritti alla scuola superiore, Fino a 3.500 euro per figli iscritti all’università.

Documentazione necessaria e modalità di invio

Per accedere al bonus è necessario presentare la domanda entro il 15 maggio 2025, allegando la seguente documentazione:

Autocertificazione del richiedente;

ISEE aggiornato del nucleo familiare;

Certificato di frequenza o di laurea riferito all’anno accademico 2022/2023;

Ricevute delle spese sostenute per l’istruzione;

Copia di un documento d’identità in corso di validità.

La domanda può essere trasmessa:

Via PEC all’indirizzo: servizio.supporto@pec.cnpadc.it

;

Oppure tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Cassa Dottori Commercialisti – Via Mantova, 1 – 00198 Roma.

Perché è importante fare domanda subito

Considerando l’entità del contributo e il contesto di crescente pressione economica sulle famiglie, questo bonus rappresenta un’opportunità concreta per alleggerire il peso delle spese scolastiche. Non solo aiuta a recuperare costi già sostenuti, ma consente di valorizzare l’impegno formativo dei figli senza ulteriori sacrifici finanziari.

Infine, inviare la domanda entro i termini previsti evita il rischio di esclusione e garantisce tempi di istruttoria più rapidi. Pertanto, è consigliabile preparare tutta la documentazione il prima possibile e procedere con l’invio senza attendere l’ultimo giorno utile.